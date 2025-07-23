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Продажи б/у электромобилей в России выросли на 7%

Источник:
Автостат
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Российский рынок электромобилей с пробегом в первом полугодии 2025-го вырос на 7%, сообщила пресс-служба агентства «Автостат».

«За 6 месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе — июне прошлого года», — говорится в сообщении.

Более трети от общего количества (1956 экземпляров) приходится на японский Nissan Leaf. Эта модель является неизменным лидером российского вторичного рынка автомобилей на электротяге.

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На втором месте по популярности китайский Zeekr 001 (581 штука), третью строчку занимает американская Tesla Model 3 (325 штук). В топ-5 брендов также вошли немецкий Volkswagen (262 экземпляра) и российский Evolute (225 штук).

Больше всего б/у электрокаров в первом полугодии приобрели жители Москвы (1 054 единицы или 19% от общего количества). За столицей следуют Краснодарский край (484), Подмосковье (390), Санкт-Петербург (381) и Иркутская область (279).

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Uynachalnica

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andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

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Uynachalnica

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