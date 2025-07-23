Продажи б/у электромобилей в России выросли на 7%

Российский рынок электромобилей с пробегом в первом полугодии 2025-го вырос на 7%, сообщила пресс-служба агентства «Автостат».

«За 6 месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе — июне прошлого года», — говорится в сообщении.

Более трети от общего количества (1956 экземпляров) приходится на японский Nissan Leaf. Эта модель является неизменным лидером российского вторичного рынка автомобилей на электротяге.

На втором месте по популярности китайский Zeekr 001 (581 штука), третью строчку занимает американская Tesla Model 3 (325 штук). В топ-5 брендов также вошли немецкий Volkswagen (262 экземпляра) и российский Evolute (225 штук).

Больше всего б/у электрокаров в первом полугодии приобрели жители Москвы (1 054 единицы или 19% от общего количества). За столицей следуют Краснодарский край (484), Подмосковье (390), Санкт-Петербург (381) и Иркутская область (279).