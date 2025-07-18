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СМИ узнали о регистрации представительства Telegram в России

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Telegram запустил процесс открытия представительства в России, указано на сайте Роскомнадзора.

Информация о том, что Telegram находится «в стадии согласования» по созданию филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица размещена в разделе «Деятельность иностранных лиц в сети интернет на территории Российской Федерации».

Дата, когда эта запись появилась на сайте Роскомнадзора, неизвестна. Первым внимание на нее обратил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», после чего информацию о том, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, готовится открыть представительство в России, была растиражирована в СМИ.

Сотрудники Telegram, к которым обратился за комментарием канал «Любушкин», опровергли информацию о планах по открытию российского офиса: «Таких планов нет и быть не может по многим причинам», — цитирует телеграм-канал слова источника.

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Создатель мессенджера Павел Дуров на фоне публикаций в СМИ процитировал в своем русскоязычном канале часть своего поста от 3 июля, в котором писал о возможной целенаправленной кампании по дискредитации Telegram, сопроводив цитату коротким комментарием: «100%».

Обязанность открывать представительство в России для иностранных IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей прописана в, так называемом, законе о «приземлении», который начал действовать в 2022 году.

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Политика #Россия #Соцсети
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