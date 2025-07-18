Трамп подарил рисунок голой женщины Эпштейну на 50-летие

Дональд Трамп подарил записку с рисунком голой женщины финансисту Джеффри Эпштейну, которого позже обвинили в торговле несовершеннолетними, сообщилагазета The Wall Street Journal.

Друзья Эпштейна в 2003 году прислали ему непристойные письма для альбома к 50-летию. На письме от Трампа изображена обнаженная женщина, которую окружает машинописный текст: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним замечательным секретом».

Президент США в соцсети Truth Social написал, что собирается подать в суд на The Wall Street Journal за публикацию материала о нем.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними, был найден мёртвым в тюрьме в 2019 году. Минюст США недавно подтвердил официальную версию самоубийства и заявил об отсутствии «списка Эпштейна» — предполагаемого перечня влиятельных людей, которые могли быть вовлечены им в преступную деятельность.

Минюст 17 июля уволил федерального прокурора США Морен Коми, занимавшуюся уголовными делами Джеффри Эпштейна. Причина увольнения не называется.