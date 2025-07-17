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Госдума проголосовала за расширение оснований для лишения гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума во втором и третьем чтениях принялазакон, который добавил список из 17 статей Уголовного кодекса к перечню оснований для лишения приобретенного гражданства. 

Проект поправок в статью 24 закона «О гражданстве» внесла группа депутатов из 352 человек во главе с председателем Вячеславом Володиным. Изначально документ предлагал добавить в перечень восемь статей Уголовного кодекса, по которым можно лишить гражданства.

В них входили самые тяжелые статьи: в том числе публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма, сексуальное насилие. В этом виде закон приняли в первом чтении, это расширило перечень оснований до 72 пунктов. 

Ко второму чтению депутаты добавили еще девять статей. Депутаты уверены, что поправки создадут «уровень защиты национальной безопасности в соответствии с современными вызовами и угрозами» и правовую основу для профилактики «преступного умысла» по всем новым пунктам.

Приобретенное гражданство – это гражданство, которое лицо получает после рождения. В России практикуется несколько способов, включая прием в гражданство, признание гражданином, восстановление в гражданстве, а также в результате международных договоров.

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