Синхронизацию мозга нашли у близких друзей

Близкие друзья демонстрируют синхронную работу мозга, к такому выводу пришла группа ученых из Шанхайского университета международных исследований.

В ходе эксперимента подопытные прошли нейровизуализацию — метод диагностики, позволяющий получить изображения структуры и активности мозга. Он используется для изучения психических состояний, эмоций, когнитивных процессов и нейропатологий.

После этого добровольцам показывали рекламу и просили оценить привлекательность объявлений и продукции. Оказалось, что близкие друзья чаще давали схожие оценки, в то время как мнения незнакомых людей значительно различались.

Чем крепче была дружба, тем сильнее совпадали реакции на одни и те же стимулы, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Journal of Neuroscience. Фактически, у таких людей была зафиксирована «ментальная связь».

Сканирование мозга показало, что у друзей синхронно активировались участки, отвечающие за восприятие предметов, внимание, память, социальную оценку и систему вознаграждения. Почти всегда мозг друзей реагировал на стимуляцию одинаково.

Ученые отметили, что в повседневной жизни люди иногда замечают, что близкий человек может «читать их мысли» и предугадывать реакции. Синхронизация нейронных процессов в мозге объясняет этот феномен.