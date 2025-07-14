Президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер при этом в очередной раз упрекнул европейские страны в том, что они тратят на поддержку Киева значительно меньше Соединенных Штатов, подчеркнув, что ЕС «возместит [США] затраты» на отправку предназначенного для Украины оружия.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он по-прежнему планов передать Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, Трамп сказал, что «пока не определился с количеством».

«Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — президент Белого дома.

В начале июля стало известно, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений.