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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot за деньги Европы

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер при этом в очередной раз упрекнул европейские страны в том, что они тратят на поддержку Киева значительно меньше Соединенных Штатов, подчеркнув, что ЕС «возместит [США] затраты» на отправку предназначенного для Украины оружия.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он по-прежнему планов передать Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, Трамп сказал, что «пока не определился с количеством».

«Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — президент Белого дома. 

В начале июля стало известно, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

kygear

Да в 60 лет это измождённый искалеченный человек.Он с трудом передвигается и плохо видит.Но ему надо...