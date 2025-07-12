Песков объяснил большое количество импортных деталей в российских авто

Наличие импортных запчастей в автомобилях российского производства обусловлено ценой и объемами выпуска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым», — сказал Песков в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, в мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок «можно пересчитать по пальцам».

«Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже», — сказал пресс-секретарь президента.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил сформировать технологическую карту по взаимной унификации компонентов производимых в РФ автомобилей, а также по кооперации компаний друг с другом.