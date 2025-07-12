НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Песков объяснил большое количество импортных деталей в российских авто

Источник:
Sibnet.ru
242 0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Наличие импортных запчастей в автомобилях российского производства обусловлено ценой и объемами выпуска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым», — сказал Песков в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, в мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок «можно пересчитать по пальцам».

«Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже», — сказал пресс-секретарь президента.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил сформировать технологическую карту по взаимной унификации компонентов производимых в РФ автомобилей, а также по кооперации компаний друг с другом.

Еще по теме
Россия собралась снижать себестоимость отечественных авто
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
Российские водители хотят управлять автомобилем голосом
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Трамп пообещал Украине побольше оружия
Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров нашел общее между собой и Ким Чен Ыном
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Песков объяснил большое количество импортных деталей в российских авто
Правительство РФ отказалось запрещать рекламу колдунов и ведьм
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

urbasik

Насмотрятся Инсасамок и сума сходят.

corrector

по стилю поведения больше похож на женщину - кошку

se 34

У них есть гиганские запасы старья которое можно модернизировать и продать, плюс еще то что производят...

pepelmetal

Это правильно, но нужно ещё выше!