Умер последний член Политбюро ЦК КПСС

Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев скончался на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба РАНХиГС.

«Скончался Вадим Андреевич Медведев — старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС», — говорится в сообщении.

Медведев родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Ярославской области. Окончил экономический факультет Ленинградского университета, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, преподавал в ведущих вузах Ленинграда.

С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС. Медведев – бывший секретарь ЦК КПСС и член Политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных «моторов» перестройки идеологической системы СССР.

В частности, он ликвидировал ограничения по подписке на периодическую печать, вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950-х годов, отменил вузовские курсы «История КПСС» и «Научный коммунизм», которые были заменены на курс «Социально-политическая история ХХ века».