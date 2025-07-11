Изрезавшая подругу новосибирская школьница получила 6 лет колонии

Новосибирский районный суд приговорил местную школьницу к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального управления Судебного департамента.

Инцидент произошел 1 октября 2023 года в Кудряшовском бору под Новосибирском. 14-летняя на тот момент девочка позвала подругу прогуляться по лесу и, достав из кармана перчатки и канцелярский нож, нанесла ей множественные удары, порезав руки, лицо и шею.

«Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, поскольку потерпевшая притворилась мертвой, а обвиняемая, решив, что девочка умерла, скрылась с места совершения преступления», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

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Истекающая кровью девочка смогла позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Ее экстренно доставили в больницу и оказали помощь.

Нападавшую отправили под домашний арест, а летом 2024 года направили на судебно-психиатрическую экспертизу в московский медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, специалисты которого признали девочку вменяемой.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал с подсудимой 2 миллиона рублей счет возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.