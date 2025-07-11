НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Озвучен результат экспертизы дихлофоса из дома с погибшими детьми

Источник:
Sibnet.ru
515 0

Анализ состава дихлофоса из дома в селе Красная Сопка, где смертельно отравились четверо детей, показал, что он соответствовал компонентам, указанным на баллоне, сообщила прокуратура Красноярского края.

Четырех детей и их родителей в сентябре 2024 года доставили с признаками отравления в больницу. Дети умерли, взрослые выздоровели. Сейчас идет суд над главой семьи Дмитрием Виноградовым. По версии следствия, он травил в доме мух, не соблюдая технику безопасности.

«Эксперт-химик пояснил механизм исследования инсектицида, подтвердил соответствие качественного состава компонентов средства указанным на этикетке баллона», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Также на заседании в четверг был допрошен еще один специалист, которая подтвердила наличие синтетических и лакокрасочных покрытий в доме Виноградовых, с которых инсектицид должен удаляться по инструкции.

Еще по теме
Изрезавшая подругу новосибирская школьница получила 6 лет колонии
Мост вместе с автомобилями рухнул в реку в Индии. ВИДЕО
Три человека погибли при атаке дронов на городской пляж в Курске
Подростки в Алтайском крае сушили одежду на Вечном огне
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин назвал главную цель СВО
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Трамп пообещал Украине побольше оружия
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров анонсировал «большие сюрпризы» по Украине
Белый дом показал Трампа в образе Супермена
Международные резервы России обновили исторический максимум
Сбер разрешил возврат ошибочных переводов
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
Трамп пообещал Украине побольше оружия
36
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
35
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
26
Путин назвал главную цель СВО
23
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России