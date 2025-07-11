Озвучен результат экспертизы дихлофоса из дома с погибшими детьми

Анализ состава дихлофоса из дома в селе Красная Сопка, где смертельно отравились четверо детей, показал, что он соответствовал компонентам, указанным на баллоне, сообщила прокуратура Красноярского края.

Четырех детей и их родителей в сентябре 2024 года доставили с признаками отравления в больницу. Дети умерли, взрослые выздоровели. Сейчас идет суд над главой семьи Дмитрием Виноградовым. По версии следствия, он травил в доме мух, не соблюдая технику безопасности.

«Эксперт-химик пояснил механизм исследования инсектицида, подтвердил соответствие качественного состава компонентов средства указанным на этикетке баллона», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Также на заседании в четверг был допрошен еще один специалист, которая подтвердила наличие синтетических и лакокрасочных покрытий в доме Виноградовых, с которых инсектицид должен удаляться по инструкции.