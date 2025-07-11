Вице-спикер Госдумы предложил давать скидки на места для поцелуев

Давать скидки на места для поцелуев в кинотеатрах и финансировать разницу из государственного бюджета предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»).

Депутат направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой. Скидки предлагается ввести только для семейных пар, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

По словам Даванкова, материальные и символические меры поддержки семьи помогают государству формировать позитивное восприятие семейного союза. Одной из таких мер он считает отдых в кинотеатре.

«Особое внимание у граждан вызывают так называемые места для поцелуев, воспринимаемые как символ романтического уединения. <…> В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров», — написал Даванков.

По мнению депутата, такая мера также послужит увеличению посещаемости кинотеатров на фоне снижения интереса к ним. Он отмечает, что в первом квартале 2025 года число проданных билетов в российских кинотеатрах оказалось самым низким за последние три года.

В июле 2025 года партия «Новые люди» предложила предоставить убежище для миллиардера Илона Маска. Ответ от МИД России еще не поступил.