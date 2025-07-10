СРЗП предложила увеличить штрафы за наем мигрантов

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла на рассмотрение в Госдуму два законопроекта, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сообщает пресс-служба СРЗП.

Первый документ содержит предложение существенно повысить штрафы за незаконный наем на работу мигрантов: для физлиц – в 10 раз, для должностных лиц – в пять раз, для юридических лиц в два раза. Сейчас они составляют от 2 до 5 тысяч рублей, от 25 до 50 тысяч рублей и от 250 до 800 тысяч, соответственно.

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«Второй законопроект – тоже про штрафы, но уже для самих приезжих. Вносим в КоАП поправки, повышающие ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство. Законопроектом предусматривается депортация из России и наложение штрафа в размере 100 тысяч рублей», – цитирует пресс-служба партии главу Новосибирского отделения СРЗП Александра Аксененко.

По словам парламентария, текущие размеры штрафов ничтожно малы и слабо способствуют борьбе с нелегальной миграцией.