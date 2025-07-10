НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

СРЗП предложила увеличить штрафы за наем мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
89 0
Дорожный рабочий с лопатой в руках
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла на рассмотрение в Госдуму два законопроекта, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сообщает пресс-служба СРЗП.

Первый документ содержит предложение существенно повысить штрафы за незаконный наем на работу мигрантов: для физлиц – в 10 раз, для должностных лиц – в пять раз, для юридических лиц в два раза. Сейчас они составляют от 2 до 5 тысяч рублей, от 25 до 50 тысяч рублей и от 250 до 800 тысяч, соответственно.

#Россия
Путин поручил создать «Цифровой профиль» мигранта

«Второй законопроект – тоже про штрафы, но уже для самих приезжих. Вносим в КоАП поправки, повышающие ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство. Законопроектом предусматривается депортация из России и наложение штрафа в размере 100 тысяч рублей», – цитирует пресс-служба партии главу Новосибирского отделения СРЗП Александра Аксененко.

По словам парламентария, текущие размеры штрафов ничтожно малы и слабо способствуют борьбе с нелегальной миграцией.

Еще по теме
Культурные мероприятия в России подорожали на 30%
Голикова сообщила о модернизации семейной ипотеки
Суд постановил убрать памятник Сталину в Вологде
Россияне стали чаще ссориться из‑за кондиционеров в офисе
смотреть все
Жизнь #Общество #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Путин назвал главную цель СВО
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил создать «Цифровой профиль» мигранта
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
Суд постановил убрать памятник Сталину в Вологде
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
36
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
35
Трамп пообещал Украине побольше оружия
33
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
28
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
26
Путин назвал главную цель СВО