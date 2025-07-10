Путин поручил создать «Цифровой профиль» мигранта

Президент России Владимир Путин поручил создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ресурс должен содержать сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих на территорию нашей страны и выезжающих из нее, а также пребывающих (проживающих) в России, говорится в указе.

Это необходимо для формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в России, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов, отмечается в документе.

В перечень сведений войдет информация о миграционном учете, о целях въезда в Россию, о пересечении ими госграницы, о принадлежащих им транспортных средствах и недвижимом имуществе, выделенных абонентских номерах и так далее.

Кроме того, ресурс будет содержать сведения о СНИЛС, учетной записи в ЕСИА, трудовой деятельности в России, наличии долгов по налогам, документов об образовании, разрешения на работу или патента и так далее.