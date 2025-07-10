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Путин поручил создать «Цифровой профиль» мигранта

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ресурс должен содержать сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих на территорию нашей страны и выезжающих из нее, а также пребывающих (проживающих) в России, говорится в указе.

Это необходимо для формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в России, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов, отмечается в документе.

В перечень сведений войдет информация о миграционном учете, о целях въезда в Россию, о пересечении ими госграницы, о принадлежащих им транспортных средствах и недвижимом имуществе, выделенных абонентских номерах и так далее.

Кроме того, ресурс будет содержать сведения о СНИЛС, учетной записи в ЕСИА, трудовой деятельности в России, наличии долгов по налогам, документов об образовании, разрешения на работу или патента и так далее.

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Политика #Россия
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