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Голикова сообщила о модернизации семейной ипотеки

Источник:
ТАСС
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Российское правительство задумалось о модернизации семейной ипотеки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР.

«Конечно, мы думаем с Минстроем и с Министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в Российской Федерации, потому что уровень закредитованности молодых семей сегодня достаточно высокий», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Она также подчеркнула, что существующая площадь приобретаемого в ипотеку или на материнский капитал жилья «не дает возможности семье задуматься о последующих детях», назвав это серьезной проблемой, требующей комплексного решения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026 года.

В 2024 году более 50% выданных по программе кредитов пришлось на столичные регионы: Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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Экономика #Квадраты #Общество
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