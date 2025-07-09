Один пролетов километрового автомобильного моста рухнул в реку вместе с автомобилями в утренний час-пик в индийском штате Гуджарат.

В результате обрушения моста в реку Махисагар упали, как минимум, пять автомобилей. Девять человек погибли, трое получили травмы, сообщило индийское информационное агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Очевидцы рассказали, что за несколько минут до падения автомобилей в реку раздался громкий треск.

Как пишет издание India Today, мосте был сдан в эксплуатацию в 1985 году. В последние годы техническое состояние сооружения вызывало серьезные нарекания со стороны местных жителей, но движение по нему так и не было перекрыто.