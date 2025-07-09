Три человека погибли при атаке дронов на городской пляж в Курске

Три человека погибли при атаке украинских дронов на городской пляж в Курске, еще семеро — пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Выехал на место происшествия в Курске. Все трое погибших — мужчины. <...> Всего пострадало семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Врио губернатора охарактеризовал случившееся как беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Дроны ВСУ атаковали мирное место, где даже близко нет военных объектов.

Позднее Хинштейн уточнил, что украинские беспилотники также атаковали инфекционный корпус Рыльской Центральной районной больницы, здание скорой помощи и административную постройку ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали два человека.