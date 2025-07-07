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Возможное уголовное дело назвали причиной смерти Старовойта

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-министр транспорта Роман Старовойт
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Экс-министр транспорта Роман Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.

Тело Старовойта было обнаружено в понедельник, 7 июля. В этот день вышел указ президента, снявший его с должности министра транспорта

Старовойт был губернатором Курской области с октября 2018-го по май 2024 года. На этом посту его сменил бывший первый заместитель, глава регионального правительства Алексей Смирнов. Он ушел в отставку в декабре 2024 года на фоне вторжения украинской армии в Курскую область и протестов местных жителей.

В апреле 2025-го Смирнова арестовали по делу о хищении и растрате более 1 миллиарда бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

По данным источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», Смирнов мог дать показания в рамках своего уголовного дела на Старовойта.

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ЧП #Происшествия #Россия
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