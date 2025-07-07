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Украденная во время Второй мировой войны скрипка Страдивари нашлась

Источник:
The New York Times
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Скрипка Страдивари, украденная в Берлине во время Второй мировой войны, обнаружена в Токио, сообщил эксперт Карл Шапиро.  

Скрипка была представлена в экспозиции инструментов Страдивари в 2018 году под другим названием и с другой датой изготовления, пишет The New York Times со ссылкой на эксперта. При этом фактура древесины, контуры и изгибы, повреждения от длительного использования были на скрипках идентичны.

«Когда вы смотрите на фотографии рядом, вы видите особенности износа, вмятины, сколы, царапины. Это одна и та же скрипка. В этом нет никаких сомнений, и я не думаю, что кто-то будет иметь разумные основания утверждать, что это не так», — утверждает вслед за Шапиро основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс.

Скрипка знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари была создана в 1709 году, принадлежала семье Мендельсон-Бронке и хранилась в банковском сейфе в Берлине. После войны семья безуспешно искала скрипку, оцененную в миллионы долларов.

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