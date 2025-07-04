Потеря суммы в 5 тысяч рублей не огорчит более трети (38%) опрошенных в ходе исследования россиян, подсчитали в компании «Ренессанс страхование». Но многие готовы расстаться с куда большими суммами.

В опросе участвовали 1,2 тысячи совершеннолетних жителей крупных городов страны, пишет РБК со ссылкой на материалы компании.

Еще треть респондентов (32%) сказали, что не станут расстраиваться, если потеряют от 10 до 30 тысяч рублей. Урон до 70 тысяч легко перенесут вдвое меньше — 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Несложные способы копить деньги

Потеря суммы от 100 до 500 тысяч рублей станет очень болезненной для 42% опрошенных, еще 25% респондентов будут сожалеть о потере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Критичной для себя считают утрату более 1 млн рублей 29% участников исследования.

Среди жителей городов с миллионным населением легче других относятся к потере денег жители Перми (48%), Ростова (38%) и Челябинска (36%).