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Россияне назвали сумму, которую не жалко потерять

Источник:
РБК
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Деньги, банкноты и монеты режат на столе
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Потеря суммы в 5 тысяч рублей не огорчит более трети (38%) опрошенных в ходе исследования россиян, подсчитали в компании «Ренессанс страхование». Но многие готовы расстаться с куда большими суммами.

В опросе участвовали 1,2 тысячи совершеннолетних жителей крупных городов страны, пишет РБК со ссылкой на материалы компании.

Еще треть респондентов (32%) сказали, что не станут расстраиваться, если потеряют от 10 до 30 тысяч рублей. Урон до 70 тысяч легко перенесут вдвое меньше — 17%.

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Потеря суммы от 100 до 500 тысяч рублей станет очень болезненной для 42% опрошенных, еще 25% респондентов будут сожалеть о потере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Критичной для себя считают утрату более 1 млн рублей 29% участников исследования.

Среди жителей городов с миллионным населением легче других относятся к потере денег жители Перми (48%), Ростова (38%) и Челябинска (36%).

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Экономика #Деньги #Аналитика
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