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Трамп не увидел прогресса по Украине после разговора с Путиным

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Президента США спросили, добился ли он подвижек в урегулировании украинского кризиса. «Нет, я не достиг прогресса», — отметил Трамп

Президент России Владимир Путин в ходе разговора заявил Трампу, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине, сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

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Политика #Мир #Военная политика
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