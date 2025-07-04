Трамп не увидел прогресса по Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Президента США спросили, добился ли он подвижек в урегулировании украинского кризиса. «Нет, я не достиг прогресса», — отметил Трамп

Президент России Владимир Путин в ходе разговора заявил Трампу, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине, сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.