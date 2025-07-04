Путин заявил Трампу, что не отступится от поставленных целей

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп в ходе разговора поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое, переговорное решение конфликта, сказал Ушаков.

«Президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к острой конфронтации, от этих целей Россия не откажется», — цитирует РБК помощника президента.

Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента возвращения Трампа на президентский пост в США.

«В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным», — отметил Ушаков.