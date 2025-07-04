Звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен ушел из жизни

Голливудский актер Майкл Мэдсен, сыгравший видные роли в фильмах Квентина Тарантино, скончался на 68-м году жизни, сообщили его представители.

Мэдсен скончался в четверг, 3 июля, утром от остановки сердца, сообщил его менеджер Рон Смит NBC News.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В кино он дебютировал в фильме «Военные игры» 1983 года. На его счету 346 ролей (по версии IMDb), но славу ему принесли герои в картинах Тарантино: «Бешеные псы» (Виктор Вега, он же Мистер Блондин), «Убить Билла» (Бадд), «Омерзительная восьмерка» (Джо Гейдж), «Однажды в Голливуде» (шериф Хакетт).

По словам актера, он сыграл так много злодеев и подонков, что люди начали всерьез его бояться и в реальной жизни. «Я был более убедителен, чем следовало бы», — шутил Мэдсен.