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Водолаз снял на видео хлопающих створками гребешков

Источник:
Sibnet.ru
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Профессиональный водолаз из Владивостока Сергей Труболыс снял на видео хлопающих створками и «взлетающих» гребешков.

«Морской гребешок хлопает створками для нескольких целей», — приводит пояснение Труболыса телеграм-канал «Трепанг ДВ».

Во-первых, это защитный механизм — быстрое закрытие раковины помогает избежать хищников. Во-вторых, гребешок использует этот способ для активного передвижения: создавая реактивный ток воды, он может «порхать» или плыть, рассказал водолаз.

По его словам, такие движения позволяют ему быстро изменять направление и уходить от опасности или искать пищу.


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Жизнь #Звери #Видеоновости
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