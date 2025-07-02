Профессиональный водолаз из Владивостока Сергей Труболыс снял на видео хлопающих створками и «взлетающих» гребешков.

«Морской гребешок хлопает створками для нескольких целей», — приводит пояснение Труболыса телеграм-канал «Трепанг ДВ».

Во-первых, это защитный механизм — быстрое закрытие раковины помогает избежать хищников. Во-вторых, гребешок использует этот способ для активного передвижения: создавая реактивный ток воды, он может «порхать» или плыть, рассказал водолаз.

По его словам, такие движения позволяют ему быстро изменять направление и уходить от опасности или искать пищу.



