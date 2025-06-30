Законы, вступающие в силу в июле 2025 года, ужесточат наказания для дропперов и иноагентов, а также усилят контроль за мигрантами. Изменения в законодательстве также коснутся социальных вкладов.

Наказания для дропперов

Дропперы — это люди, которые передают мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам для обналичивания или перевода украденных денег. Государство решило разорвать эту мошенническую цепь и ввело уголовное наказание для таких людей.

Отныне дропперам, передавшим мошенникам из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету или совершим операции по их просьбе, грозит до трех лет лишения свободы.

Закон также вводит уголовную ответственность для мошенников, которые пользуются услугами дропперов. «Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Контроль за мигрантами

С июля начнет действовать несколько новых мер по усилению контроля за мигрантами. Операторам связи запретили оказывать услуги мигрантам, которые не подтвердили свою личность в салоне связи через предоставление необходимых данных — IMEI и биометрии.

Помимо этого, связь отключат у тех мигрантов, которые не расторгли лишние договоры на услуги связи, имея более десяти сим-карт, разрешенных законом.

Также с июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Речь идет об иностранных гражданах, прибывших на срок, превышающий 90 дней.

Заочная ответственность иноагентов

Отныне смогут заочно привлекать к ответственности тех, кто нарушил порядок деятельности иноагента за пределами России. Появилась возможность проводить административные расследования таких правонарушений. Это нужно, чтобы собрать доказательства и не пропустить срок давности привлечения к ответственности.

«Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов», — отметил Володин.

Социальные вклады

С 1 июля системно значимые банки начнут предлагать специальные счета и вклады для людей, получающих социальную поддержку. Можно будет открыть один счет и один вклад. Максимальная сумма вклада составит 50 тысяч руб., а ставка будет равна максимальной для вкладов физических лиц сроком до года в этом банке. Вклад будет действовать один год с возможностью продления.

Ставка по социальному счету до 50 тысяч рублей будет не менее половины ключевой ставки. За открытие, обслуживание и переводы денег с социального счета до 20 тысяч рублей в месяц платить не придется.