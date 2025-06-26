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Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Нехватка вакцин для кошек и собак образовалась в 2025 году в России, говорится в письме Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» (НВП) в Россельхознадзор и Минсельхоз.

«Сеичас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200-300 животных, а в поставках приходит 10-20 доз. Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трех кратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителеи», — приводят «Известия» содержание письма.

По данным ассоциации, в клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В НВП подчеркнули, что сложившаяся с доступностью вакцин ситуация может привести к резкому росту количества инфекционных заболевании, в том числе, опасных для человека из-за падения коллективного иммунитета у домашних животных.

Увеличивается риск вспышек чумы собак, панлеикопении кошек, парвовируснои инфекции собак и калицивироза кошек, а также бешенства и лептоспироза, отметили ветеринары.


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