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«Аэрофлот» запланировал до 2033 года получить 200 лайнеров МС‑21

Источник:
ТАСС
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Российский среднемагистральный лайнер МС-21
Российский среднемагистральный лайнер МС-21
Фото: © Корпорация «Иркут»

Группа «Аэрофлот» планирует до 2033 года получить 200 отечественных самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если оперировать конкретными периодами, то до 2030 года ожидаем 108 самолетов МС-21, до 2033 — планируем увеличить их численность до 200 самолетов», — цитирует ТАСС Александровского.

Он уточнил, что речь идет о готовности к подписанию твердых контрактов на ближайший период.

По словам Александровского, компания уже заключила твердые контракты на поставку 18 самолетов. В ближайшее время планируется согласовать с разработчиком МС-21 условия поставки еще 90 самолетов, которые должны быть переданы до 2030 года.

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Экономика #Авиа #Промзона #Транспорт и дороги
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