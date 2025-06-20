Группа «Аэрофлот» планирует до 2033 года получить 200 отечественных самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если оперировать конкретными периодами, то до 2030 года ожидаем 108 самолетов МС-21, до 2033 — планируем увеличить их численность до 200 самолетов», — цитирует ТАСС Александровского.

Он уточнил, что речь идет о готовности к подписанию твердых контрактов на ближайший период.

По словам Александровского, компания уже заключила твердые контракты на поставку 18 самолетов. В ближайшее время планируется согласовать с разработчиком МС-21 условия поставки еще 90 самолетов, которые должны быть переданы до 2030 года.