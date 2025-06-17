Остатки флоры и фауны юрского периода впервые нашли под Новокузнецком

Палеонтологи Томского госуниверситета впервые обнаружили остатки животных и растений, «живших» на планете около 200 миллионов лет назад под Новокузнецком в Кузбассе, сообщила пресс-служба вуза.

Среди находок — остатки нескольких видов папоротников, древних рыб, ракообразных, поденок, веснянок, жуков и других видов насекомых. Ученые собрали более 40 килограммов образцов.

«К примеру, найден отпечаток растения чекановския. Это далекий "родственник" наших елей и сосен, оно относится к голосеменным растениям. У них были длинные тонкие листья, похожие на хвою, но значительно большей длины – около 30 сантиметров», — рассказал научный руководитель экспедиции, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

Исследование окаменелостей позволит больше узнать о том, что происходило на планете в момент крупной экологической катастрофы — Тоарского аноксическоого события (извержения группы вулканов), которое случились на рубеже ранней и средней юры, около 183 миллионов лет назад.

«Последствия Тоарского аноксического события – потепление и повышение кислотности мирового океана — привели к гибели части видов флоры и фауны. Если о том, что происходило с морской биотой, данные есть, то информация о последствиях для континентальной флоры и фауны практически отсутствует», — пояснил палеонтолог.

Ученые обнаружили интересующие их отложения в Иркутском бассейне, теперь изучают Канско-Ачинское и Кузнецкое. Труднодоступное место под Новокузнецком было обнаружено после анализа космоснимков.