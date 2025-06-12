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Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой самолета Air India рейса AI-171. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», - говорится в телеграмме российского лидера.

Летевший в Лондон пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner компании Air India разбился в индийском штате Гуджарат, на его борту находились 242 человека. По предварительным данным, все они погибли.

Экипаж подал сигнал бедствия сразу после взлета. Самолет упал за пределами аэропорта на жилой квартал, несколько зданий получили серьезные разрушения. В настоящее время ведется спасательная операция.

Появилось видео крушения Boeing 787 в Индии
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ЧП #Происшествия #Россия
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