НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пенсии в связи с Днем России выплатят досрочно

Источник:
ТАСС
191 0

Россиянам в связи с длинными выходными досрочно выплатят пенсию до 11 июня включительно сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В обычном порядке пенсионные выплаты зачисляются чаще всего с 12 по 15 числа месяца. В связи с празднованием Дня России на эти дни в июне как раз приходятся длинные выходные.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно», — сказал ТАСС Нилов.

По его словам, «это нормальная практика». «За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — объяснил депутат.

Еще по теме
Россия стала шестой в рейтинге стран по независимости от экспорта
Американские эксперты сочли рубль самой эффективной валютой в мире
Банкам подтвердили право вводить лимиты на входящие переводы
Многодетным семьям отменят критерии нуждаемости
смотреть все
Экономика #Деньги #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
Могут ли заморозить банковские вклады россиян
Украина неожиданно отказалась принимать тела погибших
Глава Якутии назвал уголь незаменимым для большей части России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-2rist-

Правильно!!! блокировать всё,но оставлять доступ только к порносайтам...🤣

se 34

Мигранты не довольны и устраивают беспредел на улицах, думаю когданибудь нас это ждет

Egorka72

У нас это уже происходит... и давно уже. Вот только властям до этого нет дела...или наоборот есть Прибыльное...

Egorka72

Что за бред! Вместо того чтобы граждан терроризировать - занялись бы решением безопасности граждан от...