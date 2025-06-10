Пенсии в связи с Днем России выплатят досрочно

Россиянам в связи с длинными выходными досрочно выплатят пенсию до 11 июня включительно сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В обычном порядке пенсионные выплаты зачисляются чаще всего с 12 по 15 числа месяца. В связи с празднованием Дня России на эти дни в июне как раз приходятся длинные выходные.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно», — сказал ТАСС Нилов.

По его словам, «это нормальная практика». «За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — объяснил депутат.