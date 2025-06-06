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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина неожиданно отказалась принимать тела погибших

Источник:
Sibnet.ru
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Украина отказалась принимать тела бойцов ВСУ, которые пыталась передать российская сторона, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем телеграм-канале.

Российская сторона была готова осуществить обмен 6 июня — представители РФ прибыли на границу Белоруссии с телами, предназначенными для передачи, однако украинская сторона отказалась их принимать, не предоставив никаких объяснений.

Передача тел погибших солдат была согласована во время второго раунда переговоров Стамбуле. Россия рассчитывала передать Киеву около 6 тысяч тел, такая цифра прозвучала по итогам диалога делегаций.

При этом украинский Координационный штаб уточнил, что подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, а также к возврату тел военнослужащих все еще ведется. Возможно, процедура состоится позже.

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Оборона #Армия #Конфликты
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