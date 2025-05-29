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Авто чиновников с «мигалками» получат больше привилегий на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Проблесковый маячок
Фото: Remigiusz Józefowicz / CC BY-SA 2.5 pl

Министерство транспорта предложило ужесточить требования к водителям в части пропуска спецтранспорта: скорой помощи, пожарных, полиции или машин чиновников с «мигалками» — проект изменений ПДД опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас водители просто обязаны «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. За отказ «подвинуться» — наказание по статье 12.17 КоАП: от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав на срок для трех месяцев.

В поправках прописано, как именно должны двигаться водители. Они должны освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта», приводит документ «Коммерсантъ».

Также будет запрещено двигаться в «непосредственной близости» к спецтранспорту по соседним полосам с его скоростью, а также создавать ему помехи и «препятствовать организованному движению». Что такое «непосредственная близость» — не уточняется.

Независимо от того, едет ли машина с «мигалкой» одна или в составе колонны, ее нельзя будет не только обгонять, но и опережать — то есть двигаться в попутном направлении в соседнем ряду с большей скоростью.

Необходимость этих поправок Минтранс объяснил ростом числа случаев, когда водители мешают проезду транспорта со спецсигналами. По данным ведомства, ежегодно фиксируется 100 тысяч случаев непредоставления преимущества машинам с мигалками. Из них около 60% приходится на скорую помощь, 30% — на пожарные автомобили, 10% — на полицейские.

У Верховного суда другая статистика: в 2022 году по части 2 статьи 12.17 КоАП наказали всего 599 человек, в 2023 году — 481, в 2024 году — 400 человек.

«Законодатели видят проблему в том, что водителей напрямую не обязали перестраиваться в другой ряд при виде "мигалок". Хотя на самом деле корень проблемы очевидно в том, что у нас изначально неправильный подход — спецтранспорту надо уступать "елочкой", как во всем мире, и тогда никаких проблем не будет. Но об этом опять в поправках ни слова!» — прокомментировал поправки автоэксперт Александр Шумский в телеграм-канале.

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