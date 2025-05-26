Похожий на птицу объект размером с планету заметили над Солнцем

Ученые заметили над Солнцем объект, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом"», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии.

Размер крыла «птицы» примерно 150 тысяч километров. Это более чем в десять раз больше Земли. Объект находится на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.

Снимок получен в канале телескопа C2. Спектральный диапазон — оптический (видимое глазом излучение). На предыдущем и последующем снимках (примерно 10 минут до и 10 минут после) загадочного объекта нет.