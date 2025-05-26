НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Похожий на птицу объект размером с планету заметили над Солнцем

Источник:
Sibnet.ru
332 0
Загадочный объект у Солнца
Загадочный объект у Солнца
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые заметили над Солнцем объект, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом"», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии.

Размер крыла «птицы» примерно 150 тысяч километров. Это более чем в десять раз больше Земли. Объект находится на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.

Снимок получен в канале телескопа C2. Спектральный диапазон — оптический (видимое глазом излучение). На предыдущем и последующем снимках (примерно 10 минут до и 10 минут после) загадочного объекта нет.

Еще по теме
Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце
Путин назначил своего спецпредставителя по космосу
Магнитная буря разразилась на Земле
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
смотреть все
Наука #Космос #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы
«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев одним ударом
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

scorpion2777

Может им укропрапорщика из Барнаула отправить?

Uynachalnica

Тут вам не здесь, с Дудем прокатило, а вот о вице-спикере думы? Он, по идее, неподсуден по закону. Замахнулась...