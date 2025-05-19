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Останки пропавшего 16 лет назад украинского ученого нашли в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Куртка, обнаруженная на месте происшествия
Куртка, обнаруженная на месте происшествия
Фото: © СУ СК РФ по Республике Бурятия

Человеческие останки обнаружили в лесу возле села Новый Энхалук на берегу Байкала, вероятно, они принадлежат украинскому ученому, пропавшему 16 лет назад, сообщило СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Останки человека нашли 14 мая, СК сообщило об этом только в понедельник. По предварительным данным, они могут принадлежать ученому из Украины, который в июле 2009 года в составе делегации участвовал в Улан-Удэ в научной конференции, а затем их группу отвезли на отдых на побережье Байкала в село Новый Энхалук.

Мужчина, которому на тот момент было 72 года, вышел с территории турбазы, углубился в лес и бесследно исчез.

Его останки спустя почти 16 лет в лесном массиве обнаружили местные жители. Рядом лежала куртка, схожая с описанием одежды, в которой находился ученый, а также мобильный телефон, совпадающий по техническим параметрам с телефоном пропавшего мужчины.

В 2009 году пропал доктор технических наук Анатолий Новиков, представлявший Винницкий национальный технический университет.

Решается вопрос о проведении молекулярно-генетического исследования с целью идентификации останков. Также производится комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия.

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Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...