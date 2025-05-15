Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров в Стамбуле

Главным вопросом для обсуждения на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в украинском посольстве в Анкаре.

Зеленский уточнил, что украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит министр обороны Рустем Умеров, переговорщики получат необходимый мандат. При этом представители Украины задержатся в Стамбуле как минимум до 16 мая, передает «Страна.ua».

Запланированные переговоры в Стамбуле станут первой встречей российской и украинской делегаций за три года. Последняя очная встреча представителей двух стран прошла 29 марта 2022 года — также в Стамбуле.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В переговорную группу также вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.