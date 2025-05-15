НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров в Стамбуле

Источник:
Sibnet.ru
464 0

Главным вопросом для обсуждения на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в украинском посольстве в Анкаре.

Зеленский уточнил, что украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит министр обороны Рустем Умеров, переговорщики получат необходимый мандат. При этом представители Украины задержатся в Стамбуле как минимум до 16 мая, передает «Страна.ua».

Запланированные переговоры в Стамбуле станут первой встречей российской и украинской делегаций за три года. Последняя очная встреча представителей двух стран прошла 29 марта 2022 года — также в Стамбуле.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В переговорную группу также вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Еще по теме
Трамп назвал главное условие мирного соглашения по Украине
Лавров предупредил о неизбежных проблемах на переговорах в Стамбуле
Переговоры России и Украины перенесли на вторую половину дня
Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров в Стамбуле
Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности
Трамп назвал главное условие мирного соглашения по Украине
Физики произвели золото из свинца
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

anubis77

А вот и демократические методы подвезли.