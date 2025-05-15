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Украина объявила состав делегации для переговоров с Россией

Источник:
«Страна»
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны страны Рустем Умеров
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны страны Рустем Умеров
Фото: mfa.gov.ua / CC BY 4.0

Президент Владимир Зеленский сформировал состав украинской делегации для переговоров с Россией, которые должны стартовать в четверг, 15 мая в Стамбуле.

Глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква вошли в состав украинского делегации для переговоров с Россией, пишет издание «Страна» со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Собеседник издания добавил, что решение о формате переговоров и пройдут ли они, будет принимать лично Зеленский 15 мая в Турции.

В Стамбуле 15 мая впервые за три года должны пройти официальные переговоры между Россией и Украиной. С такой инициативой ранее выступил президент России Владимир Путин.

Путин ранее определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.


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Политика #Мир
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Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

saxat

"Украина вышла в финал «Евровидения-2025»" Да они хоть дерьмом со сцены будут кидаться, их всё равно...