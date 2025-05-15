Украина объявила состав делегации для переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский сформировал состав украинской делегации для переговоров с Россией, которые должны стартовать в четверг, 15 мая в Стамбуле.

Глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква вошли в состав украинского делегации для переговоров с Россией, пишет издание «Страна» со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Собеседник издания добавил, что решение о формате переговоров и пройдут ли они, будет принимать лично Зеленский 15 мая в Турции.

В Стамбуле 15 мая впервые за три года должны пройти официальные переговоры между Россией и Украиной. С такой инициативой ранее выступил президент России Владимир Путин.

Путин ранее определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.