Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

Делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления (военная разведка) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Как ранее пояснил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков, 15 мая возобновятся прерванные весной 2022 года переговоры, которые велись между Москвой и Киевом, но были прерваны с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Российская делегация планирует обсудить в Стамбуле как технические, так и политические вопросы.

Российскую делегацию на переговорах 2022 года также возглавлял Мединский. МИД представлял замминистра Андрей Руденко, Минобороны — так же, как и сейчас, Александр Фомин.

Президент Владимир Зеленский ранее также сформировал состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые должны стартовать в четверг, 15 мая в Стамбуле.