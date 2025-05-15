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Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Помощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

Делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления (военная разведка) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Как ранее пояснил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков, 15 мая возобновятся прерванные весной 2022 года переговоры, которые велись между Москвой и Киевом, но были прерваны с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Российская делегация планирует обсудить в Стамбуле как технические, так и политические вопросы.

Российскую делегацию на переговорах 2022 года также возглавлял Мединский. МИД представлял замминистра Андрей Руденко, Минобороны — так же, как и сейчас, Александр Фомин.

Президент Владимир Зеленский ранее также сформировал состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые должны стартовать в четверг, 15 мая в Стамбуле.


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Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

saxat

"Украина вышла в финал «Евровидения-2025»" Да они хоть дерьмом со сцены будут кидаться, их всё равно...