Скончалась вдова Гайдая актриса Нина Гребешкова

Заслуженная артистка России, актриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

«Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку», — говорится на сайте Союза.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В кино начала сниматься еще во время учебы во ВГИКе, дебютной для нее стала эпизодическая роль в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина, который вышел в прокат в 1950 году.

Замуж за Гайдая Гребешкова вышла в 1953 году, в браке они прожили более 40 лет. У них есть дочь и внучка.

В творческой биографии актрисы около 130 киноролей, но наиболее известна она по ролям в картинах супруга: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», Надя — жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульех» и другим.

Одной последних работ Нины Гребешковой сталь роль бабушки в драматическом телесериале «Содержанки-2» Дарьи Жук. Картина вышла в год ее 90-летия.