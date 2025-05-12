Синоптик предупредил о ночных заморозках в Сибири

Ночные заморозки до -2 градусов прогнозируются в ближайшие ночи на территории Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Холодные ночи будут в Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и Хакасии.

«С понедельника в этих регионах температура ночью опустится, ожидается от 0 до +5, но возможны и заморозки до -2 в отдельных районах», — сказал Вильфанд ТАСС.

Температура воздуха днем в Новосибирской, Омской, Томской будет в диапазоне 15-18 градусов. В Красноярском крае и Хакасии — около 7-12 градусов тепла. Здесь произойдет понижение сразу на 8-10 градусов.