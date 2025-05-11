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Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на азартные игры

Источник:
«Парламентская газета»
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Российское правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры при условии его доработки, сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Это предложение становится в один ряд с самозапретом на кредиты. Таким образом, неустойчивый к азартным играм человек может обезопасить себя и свою семью от необдуманных и, возможно, фатальных расходов», — сказал «Парламентской газете» Ревенко.

Людям, осознавшим игровую зависимость, предлагается включить себя в список лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Сделать это можно будет через «Госуслуги», подписав заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Законопроектом предлагается установить запрет казино и залам игровых автоматов выдавать фишки человеку, оформившему самозапрет.

Депутаты рассмотрят законопроект сразу после майских праздников. Далее он будет вынесен на заседание нижней палаты парламента.

На территории России функционируют четыре игорные зоны: «Сибирская монета» (Алтайский край), «Приморье» (Приморский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (рядом с Сочи).

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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам