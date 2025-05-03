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Зачем нужна петелька на обуви

Источник:
Sibnet.ru
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Петелька на обуви
Фото: © Sibnet.ru

Небольшая петелька, или язычок сзади встречается у разных видов обуви. Сейчас это деталь чаще воспринимается как декоративный элемент. Какое у него было предназначение и зачем петелька нужна на самом деле?

По-русски этот элемент кроссовок или ботинок называют петелька, язычок или ушко. В английском — это bootstraps. В XIX веке их пришивали к грубой, рабочей кожаной обуви, чтобы облегчить процесс надевания и снятия.

В английском языке сохранилась идиома to pull oneself over a fence by one's bootstraps, что дословно — «перебраться через ограду, потянув за петельки на обуви». Сейчас выражение значит, что человек может решить задачу, которая казалась невыполнимой или очень трудной, или добиться успеха без помощи других. В XIX веке ее смысл был более абсурдным, примерно как русское «вытащить себя за волосы».

Прямое назначение петельки — освободить ногу из плотной обуви с высоким задником без лишних усилий. Для этого нужно схватиться за нее и потянуть вниз. Также язычок поможет надеть ботинки без специальной ложки для обуви. Надо тянуть петельку вверх и одновременно продевать ногу внутрь.

За петельки можно подвесить кроссовки или трекинговые ботинки на пояс или рюкзак во время похода, чтобы сэкономить место.

Еще одно применение язычка — подвешивать вымытую или выстиранную обувь на бельевую веревку, чтобы форма не деформировалась при сушке.

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Жизнь #История #Интересно #Быт
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mosquito__2010

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Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония