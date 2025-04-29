МС-21 с российскими системами впервые поднялся в небо

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщил Ростех.

На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.

«Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, в МС-21 заменили порядка 80 иностранных систем и агрегатов.

Полностью российский МС-21 сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже.

МС-21-310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет совершил в 2017 году, в 2022 году начались работы по импортозамещению.