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Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом

Источник:
Sibnet.ru
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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — цитирует Пескова ТАСС.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле, встреча продлилась около трех часов. В ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто до конца мая. 26 апреля он заявил, что стороны близки к сделке, которая положит конец конфликту.

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Политика #Мир #Россия
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