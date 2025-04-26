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Российская армия освободила Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Доклад начальника Генштаба Герасимова президенту
Доклад начальника Генштаба Герасимова президенту
Фото: © пресс-служба президента РФ

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, доложил глава Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Генерал уточнил, что с освобождением последнего населенного пункта в регионе — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. В освобожденных районах области проводятся мероприятия по выявлению прячущихся украинских военных.

Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров и четыре населенных пункта.

Путин поздравил всех бойцов и командиров с победой, указав, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российской армии.

Бои в Курской области начались утром 6 августа 2024 года. Минобороны РФ в январе сообщило, что на момент остановки наступления ВСУ контролировали 1268 квадратных километра территории Курской области. На освобождение территорий ушло почти девять месяцев.

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Оборона #Конфликты #Армия
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