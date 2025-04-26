Илон Маск потребовал аудита военной помощи Украине

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности (DOGE), призвал провести проверку всей помощи, которую США предоставили Украине.

Маск в социальной сети X раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о «тщательном учете» каждого поступившего от США доллара, назвав их «самым смешным за день».

Предприниматель также объявил о готовности DOGE инициировать полноценный аудит. Поводом стало интервью Зеленского Бену Шапиро, в котором президент Украины рассказал, что с февраля 2022 года Киев получил от США менее 100 миллиардов долларов.

Зеленский также заявил, что Украина не признает долговых обязательств за полученную военную поддержку. При этом официальные оценки Вашингтона в этом вопросе достигают 350 миллиардов долларов.

Маск подчеркнул необходимость независимой проверки. Он отметил, что DOGE способен провести быстрый и эффективный аудит целевого расходования средств, направленных на помощь Украине.