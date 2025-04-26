Чудовищную зомби-звезду обнаружили в Млечном Пути

Астрономы обнаружили так называемую «зомби-звезду» в Млечном Пути — она пересекает нашу галактику со скоростью более 177 тысяч километров в час.

Объект SGR 0501+4516 представляет собой магнетар. У него настолько мощное магнитное поле, что при подлете к Земле на достаточно близкое расстояние такая звезда попросту убила бы всех людей на планете.

«Зомби-звезда» находится на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Солнечной системы, специалисты наблюдали за ней с помощью телескопа Hubble и космического аппарата Gaia, говорится в статье исследователей, опубликованной Astronomy & Astrophysics.

Ученые ранее считали, что магнетары рождаются в результате взрыва массивной звезды — сверхновой, после которой остается нейтронная звезда с экстремальными характеристиками. Однако анализ траектории исключает такую возможность для SGR 0501+4516.

Исследователи считают, что SGR 0501+4516 мог образоваться путем прямого коллапса белого карлика. Обычно такой процесс завершается взрывом, но иногда такая звезда может сжаться в магнетар, минуя катастрофический выброс.

Происхождение магнетаров — один из наименее изученных вопросов современной астрофизики, поэтому дальнейшее изучение SGR 0501+4516 может полностью поменять представления ученых об этих экзотических объектах.