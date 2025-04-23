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Путин потребовал активней использовать ИИ на фронте

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии потребовал наладить выпуск систем на основе искусственного интеллекта для военных нужд.

«Мы все говорим про искусственный интеллект — это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, — но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что «кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя». «Никогда не нужно об этом забывать», — указал он.

Путин добавил, что у России есть и «другие разработки», однако сейчас необходимо сконцентрироваться на этом плане. По его мнению, развитие перспективных направлений — задача не завтрашнего, а сегодняшнего дня.

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Политика #Россия #Армия #Оружие
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

pepelmetal

Альтернативное наступление украины в сторону киева говорит о её согласии