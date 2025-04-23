Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа

Российский художник Никас Сафронов написал «исторический», а не «классический» портрет президента США Дональда Трампа, об этом рассказал сам живописец.

Американский телеканал CNN показал картину, которую в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу. Ее автором оказался Сафронов. В материале CNN говорится, что полотно продемонстрировал сам автор.

«Конечно, исторический был процесс — написать его (Трампа) в тот момент, когда на него было покушение, в него стреляли. Вот эта разбрызганная кровь по его правой щеке — я тоже сохранил. Но его мужественное лицо, смотрящее гордо с надеждой на то, что все будет с ним хорошо», —рассказал Сафронов РИА Новости о создании портрета.

Портрет президента США Дональда Трампа кисти Никаса Сафронова Фото: © CNN

По словам художника, он взял материал в интернете, но убрал «всех лишних людей». Добавил флаг, статую Свободы и набережную Нью-Йорка, так как в этом городе родился Трамп.

«Я стал изображать, создавая те элементы, которые, мне казалось важны, то есть кепка - понятно, на обратной стороне "Америка станет великой", и флаг, который он пытается своей рукой и жестом поднять. Все это символично», — подчеркнул Сафронов.

Он добавил, что на портрете «изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире».