НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий

Источник:
Wall Street Journal
689 10

Британия и Франция готовы рассмотреть сценарий, при котором Украина признает потерю территорий в пользу России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — сказал источник.

По словам собеседника WSJ, Франция и Великобритания предпочли бы сделку, по которой Украина признала бы потерю территорий, перешедших под контроль России до начала полномасштабных боев, только де-факто.

Ранее газета New York Post узнала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий.


Еще по теме
Чем умные камеры наблюдения отличаются от обычных
Весенний обмен техники станет доступен в «Мире танков»
Ростелеком стал участником национального стандарта по защите данных
Китай запустил интернет 10G
смотреть все
Хайтек #Интернет #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
60736
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
68881
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
77730
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
78559
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
91345
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
61457
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
91905
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
86561
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2047948
3
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
111931
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Путин остановил боевые действия с Украиной
Fox News обозначил Киев частью России
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.