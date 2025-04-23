Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий

Британия и Франция готовы рассмотреть сценарий, при котором Украина признает потерю территорий в пользу России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — сказал источник.

По словам собеседника WSJ, Франция и Великобритания предпочли бы сделку, по которой Украина признала бы потерю территорий, перешедших под контроль России до начала полномасштабных боев, только де-факто.

Ранее газета New York Post узнала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий.