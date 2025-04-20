Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия

Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в попытке атак на российские позиции в ДНР, несмотря на пасхальное перемирие.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.

Атакам противника подверглись в том числе приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара беспилотниками и семь сбросов боеприпасов. «В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — отметили в министерстве.

При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18.00 субботы, 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.