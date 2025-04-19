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Путин остановил боевые действия с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона останавливает все боевые действия с Украиной в рамках пасхального перемирия, сообщает пресс-служба Кремля.

Перемирие будет действовать с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 по московскому времени 21 апреля. При этом Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру», уточнил глава государства.

Пасхальное перемирие было объявлено верховным главнокомандующим после того, как он заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», — подчеркнул Путин.

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Политика #Мир #Россия #Конфликты
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